Un hombre y una embarazada mueren al ser chocado el triciclo en que viajaban por un carro en la carretera Tipitapa-Malacatoya

El costarricense Eddy Mayorga Espinoza de 58 años, y la nicaragüense Vilma Ríos Rodríguez de 40 años, quien estaba en estado de embarazo murieron debido a las graves lesiones que sufrieron al ser colisionado el triciclo en que viajaban por un vehículo.

La tragedia vial se registró la noche de este jueves, en el sector de Villa Japón, kilómetro 38 de la carretera Tipitapa-Masaya.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que, don Eddy, Vilma y su hija de 10 años, de iniciales V.Y.R, viajaban en el triciclo al momento de ser impactado por detrás por el carro, cuyo conductor se desplazaba a exceso de velocidad.

Los conductores que circulaban por la zona al percatarse del accidente detuvieron su marcha para auxiliar a los lesionados.

Al llegar miembros de la Cruz Blanca trasladaron a madre e hija al centro asistencial más cercano, sin embargo, en el transcurso, doña Vilma se rindió a la muerte.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del violento accidente de tránsito se desplazaron al lugar para iniciar las investigaciones.

Tu Nueva Radio Ya conoció de manera extraoficial que don Eddy Mayorga, estaba en Nicaragua para laborar en la construcción de una vivienda.