¡Épica remontada! La Argentina de Messi reacciona a tiempo y vence a un durísimo Egipto

En un partido lleno de drama y emociones de principio a fin, la Selección Argentina liderada por Lionel Messi logró darle la vuelta a un marcador adverso para terminar venciendo a Egipto en un vibrante choque internacional. El conjunto africano tuvo contra las cuerdas a la Albiceleste, pero la jerarquía del capitán argentino y el empuje del equipo en los minutos finales sellaron un triunfo agónico.

Egipto sorprendió desde el arranque

El encuentro comenzó cuesta arriba para el combinado sudamericano. Apenas al minuto 14, el defensor egipcio Yasser Ibrahim conectó un certero cabezazo dentro del área para batir la portería argentina y poner el sorpresivo 1-0 a favor de los «Faraones«.

Argentina intentó reaccionar rápido de la mano de su capitán. Lionel Messi dispuso de un tiro libre peligroso tras sufrir una falta en la frontal del área, pero su disparo de pelota quieta fue controlado sin mayores inconvenientes por el guardameta egipcio, Mostafa Shobeir, quien se mostraba sólido bajo los tres palos.

El VAR y un contragolpe letal estiran la ventaja egipcia

La tensión aumentó en la segunda mitad. Egipto llegó a celebrar lo que parecía el segundo tanto del encuentro por obra de Ziko; sin embargo, tras la revisión en el VAR, el árbitro del partido decidió anular el gol debido a una falta previa sobre el defensor argentino Lisandro Martínez.

La alegría albiceleste por la anulación duró muy poco. En la siguiente jugada, el tridente ofensivo de Egipto funcionó a la perfección. Una contra letal comandada por Mohamed Salah y Ahmed Hassan terminó en los pies de Ziko, quien esta vez no perdonó y mandó el balón al fondo de la red para decretar un impactante 2-0.

La hora de Messi: Remontada exprés de la Albiceleste

Cuando el panorama lucía más oscuro para los dirigidos por Scaloni, apareció la mística campeona. Al minuto 78, Argentina encontró el descuento que los devolvió a la vida, inyectando drama a los instantes finales del cotejo.

Solo unos minutos después, la insistencia tuvo su recompensa. Tras un mal despeje de la zaga egipcia y una pelota dividida, Lionel Messi capturó el esférico y sacó un potente remate de zurda, inalcanzable para Shobeir, firmando el 2-2 transitorio.

Con el envión anímico a tope y un Egipto replegado, la Albiceleste no bajó los brazos y completó la hazaña en el último suspiro del encuentro, desatando la locura en las tribunas con el gol del triunfo definitivo para el 3-2 final.