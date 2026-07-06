Policía Nacional investiga destrucción de equipos de construcción de caminos en Siuna, Caribe Norte

La Policía Nacional desde su Delegación en el municipio de Siuna, Triángulo Minero, informa al pueblo de Nicaragua:

En el intento de seguir cometiendo delitos contra la propiedad, la producción y la Seguridad Ciudadana, el día de hoy lunes 6 de julio se conoció de la destrucción de equipos de construcción de caminos, acaecido ayer domingo 5 de julio por la tarde en el municipio de Siuna, Triángulo Minero, obstaculizando vialidad y pretendiendo facilitar condiciones para asaltos y hurtos a Productores, Familias y Comunidades.

La Policía Nacional reporta que, como resultado de esa acción delictiva, se da seguimiento a delincuentes prófugos, que serán sometidos a la Justicia en los niveles correspondientes.

Managua, 6 de julio 2026.