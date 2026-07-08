Femicidio en León: hombre asfixia a su pareja y es capturado

La señora Jessica Mercedes Salinas Martínez, de 39 años, fue privada de la vida por su compañero de vida Jorge Luis Caballero Alonso, de 34 años.

El crimen ocurrió en la vivienda del sujeto localizada en el andén 4 del reparto Villa 23 de Julio, en el municipio de León, a las 11 de la noche de ayer martes.

Pobladores del sector afirmaron que Jorge Caballero llegó ebrio de la calle cuando empezó a pelear con su pareja por supuestos celos.

Jorge discutió con Jessica tras verle en su celular mensajes de un hombre y ella supuestamente le dijo que tenía otra pareja, porque él también tenía otra mujer.

Tras la discusión, Jessica le dio una cachetada, lo cual enfureció a Jorge, quien la tiró a la cama donde la golpeó y acto seguido la estranguló con sus manos.

Tras conocer del hecho, la policía llegó al sitio y arrestó a Jorge Luis Caballero Alonso, quien será acusado por el delito de femicidio.

Jessica Salinas habitaba en el barrio Ermita de Dolores, de la Iglesia media cuadra al Este, en la ciudad de León, en donde es velada por su familia.