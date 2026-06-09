Tu Nueva Radio YA, te invita a celebrar juntos el Día del Padre con su infaltable concurso del Papá Panzón

Este martes 23 de Junio, La Súper Líder del Dial Tu Nueva Radio Ya, te invita a celebrar juntos el Día del Padre, con una alegre fiesta llena concursos, premios, baile y mucho más, en el Ranchón Tiscapa, a partir de las 9 de la mañana.

Durante nuestra celebración realizaremos los populares concursos del: Papá más comelón, el Papá bailarín, el Papá pasa-huevo, el Papá Hula Hula, y la tradicional competencia del Papá Panzón.

En este evento en que usted puede asistir junto a sus familiares, disfrutará de la presentación del inigualable Juan Gabriel Nica, y de las ocurrencias del dúo explosivo Los Pimpinelas.

Así que no pierde más tiempo, y desde ya inscriba a su papá en el edificio Radiópolis, ubicado de los semáforos del Ministerio del Interior 3 cuadras al sur, así de fácil porque el Día del Padre se celebra como se debe con Tu Nueva Radio Ya.

La Súper Líder del Dial, una vez más agradece a nuestros patrocinadores:

LOTO, TE CAMBIA LA VIDA ATUNES Y SARDINAS LA SIRENA, NOS ENCANTA DISTRIBUIDORA ROMA QUE DISTRIBUYE CARMELOS FLORESTAL Y CHOCOLATES OZEL FERRETERIA EL CARPINTERO, DONDE ENCONTRÁS TODO EN EL RAMO DE LA CARPINTERÍA, VISITANOS DE LOS SEMÁFOROS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR UNA CUADRA LAGO Y MEDIA ABAJO DISTRIBUIDORA LA CANASTA, FRENTE AL BANCO CENTRAL

El año pasado, el ganador del concurso Papá Panzón fue el comerciante de comidas y bebidas, Jimmy Henry Ramírez Meléndez, de 48 años, con una panza de 141 centímetros.

En este 2026, este original evento de Tu Nueva Radio Ya para agasajar a los padres cumple 22 años de realizarse siempre con mucho amor y entrega.