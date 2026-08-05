Fallece jovencita en Juigalpa tras choque de moto y taxi

En el hospital Comandante Camilo Ortega de la ciudad de Juigalpa, Chontales dio su último suspiro de vida la joven Diddy Belén Morales, de 24 años, debido a las múltiples lesiones que sufrió en horas de la madrugada en un accidente de moto.

Diddy Belén Morales, de 24 años

Diddy Belén viajaba como acompañante en una moto a eso de las 00:25 minutos de la madrugada de ayer martes, cuando al transitar de los semáforos del cementerio de Juigalpa, tres cuadras y media al sur, un taxi impactó la motocicleta.

A causa del impacto el conductor de la moto que no fue identificado junto a Diddy Belén rodaron por la vía, quedando inconsciente por lo que fue llevada al hospital donde batalló hasta en horas de la noche de ayer, cuando lamentablemente falleció.

La Policía de tránsito realizan las investigaciones del accidente para determinar las responsabilidades del accidente que cobró la vida de Diddy Belén Morales.

