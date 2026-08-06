Envían a juicio a dos hombres por muerte de «Colochito» en Managua

Pese a que la defensa técnica planteó una mediación para evitar la cárcel, la jueza María José Morales Alemán admitió la totalidad de los medios de prueba presentados por el Ministerio Público y remitió a juicio oral y público a los dos hombres procesados por la muerte del niño Inmer Antonio Rivas López, de 3 años, cariñosamente conocido como «Colochito».

Inmer Antonio Rivas López junto a su mamá

Tras evaluar los elementos aportados por la Fiscalía, la judicial determinó que existen fundamentos suficientes para dar continuidad al proceso, por lo que programó el inicio del juicio para el próximo 19 de agosto en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito Penal de Juicio de Managua.

Asimismo, la jueza ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados.

En la causa judicial, Carlos José Cruz enfrentará cargos por homicidio imprudente y omisión de prestar auxilio, señalado de conducir la motocicleta que atropelló al menor el pasado 18 de junio en el kilómetro 11 de la carretera vieja a León.

Por su parte, Samuel Osiel Gutiérrez Arriaza, quien viajaba como acompañante, será procesado por omisión de prestar auxilio y encubrimiento.

Los acusados Carlos José Cruz y Samuel Osiel Gutiérrez Arriaza

De acuerdo con la acusación fiscal, posterior al suceso ambos acusados intentaron borrar las evidencias vendiendo la moto, desechando los cascos de protección y retirando el vinil de la motocicleta, maniobras previas a su captura ejecutada un mes después en la comunidad El Capulín, municipio de Villa El Carmen.

