Ataúd de bebé abandonado alarma a vecinos de Rosita

El asombro y la incertidumbre se apoderaron la madrugada de este jueves de los habitantes de la comunidad Bambanita, en el municipio de Rosita, tras el hallazgo de un pequeño ataúd —aparentemente destinado para un bebé— abandonado en una vía, frente a la escuela de la localidad.

Hallazgo de ataúd de bebé causa asombro en comunidad de Rosita

El inusual hecho conmocionó de inmediato a los pobladores, transportistas y miembros de la comunidad educativa que transitaban de madrugada por el sector, quienes observaron con asombro la caja mortuoria a un lado de la carretera, generando todo tipo de especulaciones entre las familias de la zona.

Hasta el momento, el origen del féretro sigue siendo un enigma.

Entre las hipótesis extraoficiales que circulan, se contempla que la caja haya caído accidentalmente de algún vehículo en marcha o que haya sido colocada intencionalmente en el sitio por razones aún desconocidas; sin embargo, ninguna versión ha sido confirmada por las autoridades locales.

El caso ha despertado el interés y la sensibilidad de los comunitarios, quienes esperan que las investigaciones correspondientes permitan esclarecer las circunstancias de este misterioso suceso.

