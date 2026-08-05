Motociclista se mata al impactar en parte trasera de un camión en carretera nueva a León
De forma instantánea falleció Jimmy Antonio Domínguez Urbina de 37 años, luego de impactar en su motocicleta Genesis, placa M 329-506 en la parte trasera el camión matrícula M 164-563 conducido por Ariel José Media Gutiérrez de 23 años.
El violento accidente de tránsito se registró la noche de este miércoles, a la altura del kilómetro 12 de la carretera nueva a León.
Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en qué ocurrió el accidente de tránsito en que perdió la vida Jimmy Domínguez, quien laboraba como repartidor de productos.