Nicaragua responde a Costa Rica: “Soberanía se escribe con letras grandes”

El Gobierno de Nicaragua recordó al Gobierno de Costa Rica el principio de no intervención o injerencia en los asuntos internos de otros Estados, tras rechazar declaraciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto costarricense.

A través de una nota oficial titulada “Soberanía en mi tierra se escribe con letras grandes”, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua afirmó que el país ejerce su soberanía e independencia como cualquier otro Estado del mundo.

La comunicación oficial señala que Nicaragua no es una provincia de Costa Rica y que sus asuntos nacionales corresponden únicamente al Estado nicaragüense.

La Cancillería nicaragüense también indicó que el país nunca intervino en los problemas, conflictos o desafíos internos del Gobierno costarricense.

El documento expresa además deseos de éxito a la Presidenta de Costa Rica y a su Gabinete en el desarrollo de su gestión.

La nota cierra con la frase “El Respeto al Derecho ajeno és la Paz”, retomando un principio histórico de convivencia entre naciones.

El Gobierno de Nicaragua reafirmó que continuará defendiendo su soberanía, independencia y dignidad nacional frente a cualquier expresión que considere injerencista.

Texto íntegro del Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Managua, Nicaragua

SOBERANÍA EN MI TIERRA

SE ESCRIBE CON LETRAS GRANDES

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de nuestra Nicaragua Bendita, Soberana y Siempre Digna y Libre, recuerda al Ilustrado Gobierno de Costa Rica el Principio de No Intervención o Injerencia en los Asuntos Internos de otros Estados.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua recuerda también al Ilustrado Gobierno de Costa Rica, que Nicaragua no és una Provincia de su respetable País y, por lo tanto, tiene Derecho a ejercer su Soberanía e Independencia, igual que cualquier otro Estado del Mundo.

Desconocemos las atrevidas Declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, y ratificamos que los Asuntos Nacionales son propios de cada Estado Independiente, y que Nicaragua nunca ha intervenido en los problemas, conflictos o desafíos que ha tenido y, como cualquier otro País tiene y mantiene, el Gobierno de Costa Rica.

Deseamos a la Presidenta y a su Gabinete éxitos en su gestión, que según sus adversarios internos, presenta múltiples desavenencias y desacuerdos, como suele suceder, y como sucede, en cualquier tiempo de la Historia de la Comunidad Humana.

El Respeto al Derecho ajeno és la Paz.

Managua, 20 de Julio, 2026

Ministerio de Relaciones Exteriores

Gobierno de Reconciliación

y Unidad Nacional

República de Nicaragua