Todos Juntos Hacemos La Historia en Tiempos de Victorias

En un Mundo plagado de incertidumbre y desasosiego; en un Mundo alterado dramáticamente por todo tipo de conflictos y desencuentros; en un Mundo donde la inestabilidad és la norma; en un Mundo de desarmonías, donde los fuegos se encienden y avivan, desgraciadamente; en un Mundo donde la Paz parece alejarse cada día más, y con la Paz, se aleja también, el Derecho de los Pueblos a trascender las Pobrezas y Precariedades impuestas… En ese Mundo, que és este Mundo de perplejidades y arbitrariedades interminables, de guerras y más guerras, de destrucción y más destrucción, és en ese Mundo, y no en otro, donde nos corresponde como Revolucionarios y Evolucionarios, asumir con valentía la responsabilidad irrenunciable de continuar construyendo Justicia.

Como Seres Humanos con Misiones claras, nos corresponde resguardar, seguir resguardando en nuestra Nicaragua, la Estabilidad, la Seguridad, la Paz, la Tranquilidad que hemos cuidado tanto y que priorizamos, para continuar librando con eficacia, las Batallas contra la Pobreza, la Miseria, la degradación del odio, y la tragedia de la conflictividad permanente.

Con determinación histórica, Hermandad, Solidaridad, desde nuestros Valores Culturales Supremos de Fé, Familia y Comunidad, procuramos Bienestar, seguimos procurando Bienestar y Vida Buena, Alegre, Pacífica, Respetuosa y Armoniosa para nuestros Pueblos, como Milagro, en estos Tiempos de compleja Historia de la Comunidad Humana.

II

Ante la Responsabilidad que hemos asumido como Pueblo Valiente, Digno, Valioso, Valeroso, Orgulloso, Pueblo de Amor, de Honor y Gloria, Pueblo de Dios, ante esa Responsabilidad y ese Deber Históricos que nos caracterizan, seguimos trabajando y estamos dando los pasos necesarios para continuar creando las mejores condiciones posibles para avanzar en Paz; para avanzar en Plenitud y Derechos de Tod@s y por el Bien de Tod@s; para avanzar en Vencimiento de Tiempos Hostiles, aproximando, acercando, mejores momentos y escenarios para la Vida, como debe ser.

La Paz, nuestro Patrimonio Supremo… La Paz representa la entrega, primera y última, de centenares de miles de nicaragüenses, que hoy son cimientos, fundamentos, de Vida y Esperanza. A ellos y a la Juventud, a las Familias, nos debemos.

Resguardamos la Armonía, la Convivencia Pacífica, Democrática, y el desarrollo de Planes de mediano y largo plazo, para recuperarnos de los peores tiempos de destrucción, extravío, y avanzar, dejando atrás esos peores tiempos de estancamiento y egoísmo.

Nos convocamos, nos estamos convocando siempre, por tanto, a crear más y mejores condiciones para nuestro Ser Nacional y Planetario, con funcionamiento y rendimiento óptimos de nuestra Economía en todas sus Modalidades, Familiar, Emprendedora, Productiva, y Productiva en todos los sentidos, desde toda la infraestructura social, constructiva, necesarios, desde tantos y nuevos Caminos de Educación, Salud, Producción, y fomentamos y creamos Conciencia de Protagonismo y Futuro Solidario, Complementario, Equilibrado y Justo.

Hemos venido creando todas las condiciones para recuperarnos, seguirnos recuperando de los tiempos de negatividad, y desunión, dejar atrás los tiempos de desunión, y esto representa en este Mundo convulsionado un gran desafío, un gran reto. Construimos, y seguimos construyendo, en Paz y Bien, nuestros Horizontes de Bienestar, con el concurso, el Poder, la Unión y el Bien de Tod@s, como meta permanente.

III

El Gobierno que Nicaragua necesita para ese Futuro Democrático, Libre, Solidario, Complementario, Cristiano, Creativo, Próspero y profundamente Humano, el Gobierno del Pueblo Presidente se ordena de acuerdo a las urgencias y plazos que el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Liberación de la Pobreza, contempla.

Nuestro Sistema de Estado y Gobierno del Pueblo Presidente se ordena y propone ordenarse para continuar asegurando estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente, con toda energía y claridad, a las urgencias materiales, culturales y espirituales de nuestro Pueblo y a las respuestas responsables, patrióticas y efectivas, indispensables.

El Pueblo Presidente se organiza para cumplir con todas las exigencias de los Caminos y Rutas hacia un Mundo Mejor, Justo, Democrático, Progresivo, Libre, Honroso, Fraternal, Amplio, de infatigable labor, ávido de Futuro y Vida.

IV

Con Fé y Esperanza todo és posible. Y para eso estamos unidos. Para eso trabajamos. Para eso somos Pueblo Presidente. Y Todos Juntos, Vamos Adelante. Todos Juntos, en una Tierra Sagrada y Bendita, que és la Patria de Todos y para Todos.

Somos orgullosos Herederos de todos nuestros Próceres, de todos nuestros Héroes y Mártires. Vivimos el más Excelso Sentido de Patria y Libertad, Patria, Hermandad y Solidaridad, y estamos hechos, y lo sabemos, de Vigor y de Gloria, y estamos hechos para la Humanidad.

El Amor, el Ánimo, la Paz, los Colores, los Aromas, las Culturas, las Lenguas, la Vocación de Trabajo, Seguridad, Paz y Progreso, la Continuidad de todos nuestros Valores Espirituales y Culturales, nos hacen cada vez más Fuertes y cada vez Mejores.

Nuestra Nicaragua Triunfa

en Paz, Unidad, Prosperidad.

Así és, Compañeros, y lo declaramos en Nombre y en el Nombre Poderoso de Jesús; lo decretamos y lo declaramos en el Nombre Poderoso de Jesús, desde nuestros Infinitos Valores, Cristianos, Socialistas y Solidarios.

Managua, 21 de Julio, 2026