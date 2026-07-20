Comandante Daniel Ortega propone leyes para impedir el retorno de golpistas

Durante la conmemoración del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el Copresidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega, afirmó que el Gobierno continuará impulsando reformas legales orientadas a impedir que sectores golpistas y vendepatrias puedan volver a poner en riesgo la estabilidad y la paz del país.

En su discurso ante miles de nicaragüenses congregados en la Plaza de la Fe, el Comandante Daniel Ortega aseguró que el fallido intento de golpe de Estado de 2018 dejó importantes lecciones para la nación y sostuvo que es necesario fortalecer el marco jurídico nacional para evitar intentos de desestabilización promovidos, según dijo, por grupos vinculados a intereses extranjeros.

«Vamos a trabajar las leyes con la Asamblea Nacional para que exista un muro que bloquee cualquier posibilidad de que los golpistas vuelvan a causar daño al pueblo nicaragüense», expresó el líder sandinista.

El Comandante Daniel, destacó que los esfuerzos del Gobierno están enfocados en continuar desarrollando programas sociales dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las familias, entre ellos proyectos de viviendas, entrega de tierras a productores, construcción de escuelas y el fortalecimiento de la educación gratuita en todos los niveles.