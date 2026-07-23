Nicaragua y Belarús sellan acuerdo para defender la verdad verdadera

En la ciudad de Managua, ha concluido el encuentro de Comunicadores de los Medios del Poder Ciudadano y la Compañía Nacional de Radio y Televisión de Belarús, con el objetivo común de defender la Verdad Verdadera de nuestros pueblos.

La Compañera Lizaveta Tertel, en su exposición saludó los avances comunicacionales de Nicaragua, y compartió su experiencia en Belarús, donde igualmente son blanco de ataques mediáticos con mentiras y manipulaciones para desvirtuar la realidad que viven.

Durante los encuentros de intercambio de experiencias nicaragüenses y belarusa desde el ámbito comunicacional, al frente el Compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de los Medios del Poder Ciudadano.

En días recientes, Nicaragua y Belarús, firmaron un acuerdo de cooperación en el área estratégica de comunicación para afianzar mayores capacidades en defensa del desarrollo y la paz de nuestros pueblos.