Fallece Roberto “El Bobby” Espino, leyenda del beisbol nacional

La familia del Béisbol Nacional, de hecho, el deporte en general, lamentó completamente al conocer del sensible fallecimiento de una de las máximas leyendas de nuestro Béisbol: Roberto “El Bobby” Espino.

“El Bobby”, como cariñosamente se le conocía, estuvo vinculado a la pelota de Primera División durante 21 años… Su mejor temporada fue en 1978 cuando fue Campeón Bate en el Mundial de Italia.

Ese año jugando para “Los Búfalos-Bóer”, el artillero bateó para .368 puntos con 19 cuadrangulares y 78 carreras impulsadas.

De gran ofensiva, “El Bobby” de 72 años, siempre fue querido por su afición. Deja un gran legado para las generaciones venideras, y el deporte en general, en el especial el Béisbol, lamenta grandemente el fallecimiento de este legendario pelotero, quien durante los últimos meses estuvo batallando con diversos problemas de salud.

La Federación Nicaragüense de Béisbol Asociada (FENIBA), los equipos de primera división, la Crónica Deportiva y en especial los Galácticos de Tu Nueva Radio Ya, envían el pésame a familiares y amigos del “Bobby” Espino, quien ya descansa en la Paz del Señor.