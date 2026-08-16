Indonesia eleva a 53 los muertos tras potente terremoto en Flores

Al menos 53 personas murieron y otras 135 resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 7.7 que golpeó la costa de la isla de Flores, al este de Indonesia, mientras más de 5,000 pobladores permanecen evacuados.

Suben a 53 los fallecidos y a 135 los heridos tras terremoto de 7.7 en Indonesia

El mayor número de víctimas mortales se registró en Manggarai, con 25 fallecidos, seguido de Manggarai Oriental, con 20.

También se confirmaron 4 muertes en Sikka, 2 en Ende, una en Nagekeo y otra en Manggarai Occidental.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron oficialmente personas desaparecidas entre los escombros.

Los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en la búsqueda y evacuación de afectados, atención médica, distribución de suministros y recuperación del acceso a zonas donde carreteras e infraestructura resultaron dañadas.

Más de 5,000 personas permanecen fuera de sus hogares

Indonesia sigue buscando sobrevivientes tras terremoto que dejó 53 muertos

Miles de familias continúan alojadas en polideportivos, centros públicos, casas de familiares y otros espacios habilitados como refugios temporales.

El temor a nuevas sacudidas mantiene a muchas familias alejadas de sus viviendas.

Charles, un residente de Nagekeo, contó que su casa sufrió graves daños y que, aunque regresó para inspeccionarla, decidió volver al refugio junto a su esposa y sus dos hijos por miedo a otro terremoto o a un posible tsunami.

Casi 1,000 réplicas

🇮🇩 El balance de víctimas mortales por el terremoto de 7.7 que sacudió la madrugada de este pasado sábado la isla de Flores, en el suroeste de #Indonesia, aumentó a 53, indicaron este domingo las autoridades locales. (Fuente: X/CCTV+/Europa Press)



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El movimiento principal ocurrió cerca de las 6:00 de la mañana del sábado, con epicentro aproximadamente a 62 kilómetros al noroeste de Ende, una de las principales ciudades de Flores.

Después del sismo se registraron 995 réplicas, de las cuales 46 fueron percibidas por la población.

El balance más reciente señala que 154 viviendas sufrieron daños graves, otras 49 presentaron afectaciones moderadas y 38 daños menores.

La isla de Flores cuenta con cerca de 2 millones de habitantes, con Ende y Maumere entre sus principales ciudades.

Indonesia se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una región de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la interacción de varias placas tectónicas.