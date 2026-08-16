Jóvenes de toda Nicaragua cantan y oran junto a Averly Morillo y Cales Louima

Jóvenes provenientes de distintos puntos de Nicaragua se reunieron la noche del sábado en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, para participar en un concierto cristiano encabezado por Averly Morillo y Cales Louima.

Concierto cristiano reúne a jóvenes en el Polideportivo Alexis Argüello

Muchos de los asistentes llegaron acompañados por sus padres y otros familiares para cantar, orar y escuchar los mensajes de los artistas durante una jornada promovida como un encuentro de avivamiento y comunión con Dios.

El primero en subir al escenario fue Cales Louima, cantautor y productor haitiano de música cristiana, quien interpretó temas como Abre mis ojos, Bendeciré y Tú calmas la tempestad.

Luego fue el turno de Averly Morillo, cantante y compositora dominicana de música cristiana contemporánea, quien interpretó canciones como El Manto del Rey y De Él salió virtud.

Averly Morillo llama a los jóvenes a buscar a Dios

Averly Morillo

Durante su participación, Morillo enfocó su mensaje en la importancia de que la experiencia espiritual vaya más allá de admirar a quien está sobre un escenario.

“La intención de toda nación es entrar en el trono de Dios”, expresó la cantante, quien afirmó que su ministerio no busca atraer la atención hacia ella, sino recordar la importancia de la obra del Espíritu Santo.

Morillo sostuvo que cantar bien no sustituye la búsqueda espiritual e invitó especialmente a la juventud a acercarse a Dios con determinación.

“Yo puedo cantar bonito, pero si no busco la unción del Espíritu Santo, déjame decirte que no llega”, manifestó durante el encuentro.

Cales Louima celebra su regreso a Nicaragua

Cales Louima

Louima contó que esta fue su cuarta visita a Nicaragua y agradeció el recibimiento que encontró nuevamente entre los nicaragüenses.

El artista incluso hizo referencia al gallopinto al recordar con cariño sus anteriores viajes al país.

“Ya es mi cuarta vez en Nicaragua y no me canso de comerme el gallopinto”, expresó, antes de agradecer el cariño y la pasión que, dijo, observa entre quienes participan en actividades cristianas.

Su esposa, Luisa Artiles, también acompañó el encuentro y describió a Nicaragua como un pueblo “apasionado, trabajador y comprometido”.

Louima dirigió además un mensaje particular a las nuevas generaciones, a quienes invitó a mantener su fe y orientar sus decisiones hacia Dios.

“Que la luz de Cristo nunca se apague en ustedes”, expresó el cantante haitiano, quien aseguró que regresaría a Nicaragua las veces que fuera necesario.

Artiles destacó igualmente el afecto recibido durante su permanencia en el país y calificó al pueblo nicaragüense como lleno de amor y gracia.

Jóvenes llegaron desde distintos departamentos

Una noche de fe: jóvenes llenan el Alexis Argüello para alabar a Dios

El pastor Sergio Francisco Martínez Tinoco, presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas de Nicaragua (FIENIC), informó que al concierto asistieron jóvenes provenientes de diferentes departamentos del país.

Martínez destacó la participación juvenil y agradeció los espacios disponibles para desarrollar encuentros de alabanza y actividades religiosas.

El dirigente evangélico señaló que desde las filas de ingreso al Polideportivo Alexis Argüello observó personas emocionadas y jóvenes viviendo el encuentro desde su fe.

“Estamos viviendo tiempos de avivamiento, tiempos de paz, tiempos de alegría, tiempos de armonía”, expresó.

Samuel Fernández, de FIENIC, explicó que la actividad buscó reunir a la juventud en comunión con Dios y señaló que durante la jornada también se realizaron oraciones por Nicaragua, sus familias y gobernantes.

El concierto cerró con llamados a mantener la cercanía familiar, fortalecer la fe y dar participación a los jóvenes en este tipo de encuentros.