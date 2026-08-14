Entre cantos , pólvora y devoción, leoneses gritan ¿Quien Causa Tanta Alegría? La Asunción de María

En punto de las 6 de la tarde, sonaron las campanas de la Catedral Asunción de María en León, donde los feligreses y devotos de locales y de otros departamentos de Nicaragua, gritaron a una sola voz “¿Quién Causa tanta Alegría? ¡La Asunción de María!”.

Los fieles con mucho fervor, celebraron hoy 14 de agosto, el 79 aniversario de la Gritería Chiquita, acompañados de los cantos, gorra, pólvora, bailes de la gigantona, en un ambiente de paz, amor y tranquilidad que se vive en toda Nicaragua.

Esta fiesta religiosa reúne todos los años, en la capital de la Revolución, a familias devotas, miles de feligreses y visitantes de toda Nicaragua; incluso, hay nicaragüenses que residen en otros países y vienen para esta fecha. También lo hacen turistas de otras nacionalidades.

La alcaldesa de León, Guissela Lacayo, dijo “celebramos un aniversario más de esta fecha tan importante como este 14 de agosto, Día de la Gritería Chiquita, la Gritería de Penitencia, nuestra Virgen de la Asunción de María, celebrando estos 79 años de fe, de amor, de devoción de nuestro pueblo de León, que clamó un 14 de agosto de 1947, ante Dios, ante la Virgen que calmara la furia del volcán Cerro Negro, que estaba en erupción y expulsando cenizas”.

Agregó que la devoción de la feligresía leonesa y de toda Nicaragua se mantiene año con año, en la Gritería Chiquita, “de generación en generación, seguimos celebrando a la Virgen de la Asunción de María, la Virgen de Penitencia, y siempre nuestro Gobierno está acompañando a nuestro pueblo, acompañando en fe, en fervor a nuestro pueblo».

La tradicional celebración de la Gritería Chiquita se ha extendido a otros departamentos del país, como Granada, Masaya, Carazo, Rivas, Managua, entre otros.

En Managua, la familia Sandoval habitante del barrio Monseñor Lezcano, distrito 2 de la capital, celebra con mucho fervor, la Purísima Chiquita desde hace 36 años.

“Mi mamá oriunda de León, inició con esta celebración desde hace muchos años, al fallecer ella, yo seguí la tradición en agradecimiento a la Virgen y al amor que nos inculcó nuestra progenitora”, dijo a Tu Nueva Radio Ya, don Roberto Sandoval.

Las familias capitalinas salieron a las calles para vivir con mucha emoción la Gritería Chiquita, sin importarles la fuerte lluvia que cayó en algunas zonas de la Managua.