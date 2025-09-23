Triciclero muere electrocutado en Chinandega cuando se ganaba dinero extra reparando un techo

Por electrocutamiento con corriente alterna murió la tarde de este martes un joven identificado de momento solo como Elí, hecho ocurrido en un reparto de la ciudad de Chinandega.

La información preliminar del hecho revela que Elí se electrocutó al tocar un cable energizado mientras estaba sobre el techo de una vivienda, supuestamente tapando hoyos.

Elí se ganaba la vida como triciclero, pero para conseguir más dinero acepto subirse al techo a reparar los hoyos, pese a que todo se encontraba húmedo producto de la lluvia que cayó horas antes en esa zona.

La policía de la ciudad de Las Naranjas, Chinandega, ya está investigando las circunstancias reales de la tragedia.

Información en desarrollo…