Mujer con supuestos problemas de esquizofrenia muere cerca de Plaza Inter

La ciudadana Karen de los Ángeles Áreas Jiménez, de 42 años, falleció el mediodía de este jueves en un andén ubicado de la rotonda Plaza Inter, una cuadra arriba (este), en Managua.

Karen de los Ángeles Áreas Jiméne falleció cerca de Plaza Inter

La mujer, quien según sus familiares padecía esquizofrenia, fue hallada agonizando por María Edith Ampié Ortiz, quien transitaba por el sector cuando la observó tendida en el suelo y expulsando saliva por la boca.

“Intenté socorrerla, pero no pude hacer nada. En eso pasó un motociclista que dijo que la mujer era su hermana, me dejó su número de teléfono y se fue por ayuda. Por lo que llamé al 118 de la Policía Nacional”, relató María Edith Ampié Ortiz a Tu Nueva Radio Ya.

Posteriormente, Tu Nueva Radio Ya logró comunicarse telefónicamente con un hermano de la fallecida, quien confirmó que Karen padecía esquizofrenia y era madre de dos hijos.

Al lugar también llegó Juan Guzmán, de 44 años, quien durante nueve años fue la pareja sentimental de Karen y según relató, la mujer llevaba aproximadamente una semana fuera de su hogar debido a episodios depresivos.

“Ella discutió con mi mamá por problemas familiares y la corrieron de la casa. Después volvió en busca de comida; le ofrecí, pero no quiso comer, por lo que se fue a eso de las 4 de la mañana del martes. Esa fue la última vez que la vi”, expresó consternado Guzmán.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del fallecimiento.

Familiares de Karen llegaron posteriormente para identificar el cuerpo. Se conoció que sus restos serán velados en la vivienda de su madre, ubicada en el barrio Grenada, en el Distrito V de Managua. Mientras tanto, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte.