Ofrecen mil dólares por motociclista que atropelló a joven

Parientes de la joven Emely Beltrán, están ofreciendo mil dólares a quien brinde información de un motociclista que la atropelló el pasado miércoles a eso de las 7 de la noche, frente a la delegación del INSS, en Somotillo, Chinandega.

Emely Beltrán

Emely Beltrán, sufrió lesiones con trauma craneal, la clavículos dislocada entre otras lesiones que la tienen con pronósticos reservados en el hospital Mauricio Abdalah, en El Realejo, Chinandega.

El motociclista luego de arrollar a Emely se dio a la fuga, junto a otros dos sujetos que también se movilizaban en moto.

Testigos indicaron que el sujeto que provocó el accidente conducía una moto que anda unas luces de color azul bastante visibles y vestía camisa negra, pantalón azul y el otro motociclista andaba de camisa negra, short kaki y casco negro.