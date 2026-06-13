Niño muere en accidente de motocicleta en El Viejo, Chinandega

El niño Cristhian Marcelo Arriola Moreno, de 12 años, falleció en un accidente de tránsito ocurrido este sábado en la comarca El Congo, en el municipio de El Viejo, en el departamento de Chinandega.

Presuntamente el menor conducía una motocicleta cuando perdió el control del vehículo y se salió de la carretera, impactando contra un cerco de alambre de púas.

Tanto el menor como su acompañante, mayor de edad, sufrieron trauma craneal severo y fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el pequeño Cristian Marcelo falleció horas después en el Hospital Mauricio Abdalah.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del lamentable suceso.