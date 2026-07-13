Chinandega: muere niño de un año al caer en hoyo de aguas servidas

Un trágico accidente casero cobró la vida del pequeño Dilan Antonio López Reyes, de apenas un año, tras caer en un hueco de aguas servidas en el patio de su vivienda, ubicada en el reparto Bayardo Salinas, en Chinandega.

Chinandega: niño de un año muere al caer en hoyo de aguas servidas

El suceso ocurrió mientras el menor jugaba en el inmueble. Su madre, Keyling Lucía Reyes Tercero, de 29 años, relató que en un descuido de solo segundos perdió de vista al niño y posteriormente lo encontró sumergido en el agua.

Aunque el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Mauricio Abdalah, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades locales instaron a las familias a extremar las medidas de precaución con los niños en el hogar para evitar este tipo de fatalidades.