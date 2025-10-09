Tres tramos de ropa son devorados por las llamas en mercado Oriental

Pérdidas totales dejó un voraz incendio que arrasó con todo en los tramos de ropa de los comerciantes Rafael Soza Trujillo, María Auxiliadora Acevedo y Javier Antonio Medina, situados de Ropusame una abajo y media al sur, en el mercado Oriental, Managua.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que el fuego inició a las 6:10 de la tarde, en un poste del tendido eléctrico al registrarse un cortocircuito.

Las llamas se propagaron rápidamente a los tramos en que se ofertan ropa nacional nueva de paquete.

Gracias al rápido actuar de los Bomberos Unidos las llamas fueron sofocados en corto tiempo, y no resultaron personas afectadas, dijo Jorge González, de la Asociación de Comerciantes de Nicaragua.

Los Bomberos Unidos desplazaron 21 fuerzas al lugar, quienes trabajaron de manera conjunta con las cuadrillas de trabajadores de la Alcaldía y del mercado Oriental para sofocar el fuego.