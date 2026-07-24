Restos de nica ahogada en España fueron repatriados a Estelí

El pasado jueves fueron repatriados los restos mortales de la ciudadana nicaragüense Yiran Guadalupe Rodríguez Barahona, de 40 años, quien falleció ahogada, en España.

Yiran Guadalupe Rodríguez Barahona

La tragedia que cobró la vida de Yiran Rodríguez, ocurrió la noche del pasado 24 de junio, en una playa de San Sebastián, en España, cuando disfrutaba de un paseo con amistades.

Yiran Guadalupe Rodríguez Barahona, quien había emigrado a España, hace 18 meses, dejó dos hijos de 13 y 15 años, quienes al resto de familiares la velaron y le darán el último adiós en un campo santo de Estelí.

