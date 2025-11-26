Trailero guatemalteco es asaltado y dejado amarrado por asaltantes entre Sébaco y San Isidro

Un trailero de nacionalidad guatemalteca fue encontrado amordazado, atado de pies y manos, entre Sébaco y San Isidro, Matagalpa, la madrugada de este miércoles, tras haber sido asaltado por sujetos desconocidos.

El chapín dijo que iba conduciendo el cabezal con placas guatemaltecas C 566CBN y al sentir fallas mecánicas se detuvo para revisarlo, pero fue sorprendido por varios sujetos que lo amenazaron con armas.

Los delincuentes despojaron al furgonero de su ropa, el dinero y el celular que portaba, además de otros objetos de valor, dejándolo inmovilizado en el asiento del conductor.

Un trailero que pasaba por la zona notó algo extraño en el furgón estacionado de forma inusual por lo que se bajó a ver qué sucedía, descubriendo al colega atado en la cabina, procediendo a liberarlo.

El afectado se dirigió a interponer la denuncia ante las autoridades policiales de la zona con la esperanza de que capturen a los delincuentes y recuperar lo que se le llevaron.

