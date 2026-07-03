Esther Siles, de 19 años, muere tras accidente en moto

La joven matagalpina Esther Deyanira Siles Montoya, de unos 19 años, se rindió ante la muerte en un centro hospitalario de Managua, a causa de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito.

Esther Deyanira Siles Montoya

El percance vial ocurrió la madrugada del sábado 18 de junio en el kilómetro 9 de la carretera nueva a León, por donde Esther viajaba como pasajera de una moto manejada por Luis Steven Alonso García, de 19 años.

Según declaró Luis Alonso en su momento, un taxi de color gris les invadió de pronto el carril y al frenar para evitar el impacto, la moto fue a parar al carril contrario, en donde ambos salieron rodando sobre el pavimento.

Producto del fuerte impacto, la joven sufrió un trauma craneal severo, por lo que fue llevada a un hospital donde le realizaron varias cirugías para tratar de salvarle la vida, sin embargo, los esfuerzos médicos fueron en vano.

La comunidad educativa de la Universidad Nacional Agraria expresó sinceras condolencias a la familia, amistades y compañeros de estudios de Esther Siles Montoya, quien estudiaba el segundo año de la carrera de Zootecnia.

Las autoridades policiales se encuentran investigando las circunstancias del accidente para determinar las responsabilidades de las partes involucradas en el hecho.