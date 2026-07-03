El motociclista Víctor Ariel Cardoza Molina, de 53 años, falleció la madrugada de este viernes tras ser impactado por un auto que lo hizo estrellarse contra una valla metálica en el municipio El Crucero, en Managua.

Motociclista muere impactado por vehículo en El Crucero Motociclista Víctor Cardoza muere en El Crucero tras choque

Don Víctor viajaba en la moto marca Génesis color azul con placa M 200-647 de su casa en San Rafael del Sur con rumbo a la empresa CEMEX en la capital, donde laboraba como conductor de cabezales.

Cuando circulaba por el kilómetro 20 de la carretera sur, el auto matrícula CZ 20503, conducido con rumbo a Diriamba por Efrén Omar Miranda Zepeda, de 42 años, le invadió el carril, catapultándolo violentamente.

A causa del fuerte impacto, don Víctor Cardoza pegó en la valla y luego cayó sin vida fuera de la vía, en tanto su moto quedó con el tanque de combustible y la llanta delantera desprendida.

Víctor Javier Cardoza Molina falleció en un accidente de tránsito

Tras catapultar al motociclista, el conductor del auto también impactó el vehículo marca Suzuki con placas CZ 7284, conducido por Enmanuel Parrales Reyes, de 24 años, quien circulaba en sentido opuesto.

Luego del accidente, oficiales de la Policía realizaron la prueba de alcoholemia al conductor Efrén Miranda Zepeda, descubriendo que andaba ebrio.

La policía retuvo a Efraín Miranda para las investigaciones y posteriormente pasarlo a la orden del Ministerio Público para el proceso judicial por homicidio imprudente.

Mientras tanto, el cuerpo de Víctor Ariel Cardoza Molina fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para los procedimientos correspondientes y luego ser entregado a sus familiares.