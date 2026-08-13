ALBA-TCP conmemora en Cuba 100 años del natalicio de Fidel Castro

Los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) conmemoraron este jueves el Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana y referente de la emancipación de América Latina y el Caribe.

A través de una declaración, el bloque regional destacó a Fidel Castro como padre fundador de la Alianza junto al Comandante Hugo Chávez Frías, subrayando que su visión transformó la solidaridad, la cooperación y la unidad en fuerzas concretas al servicio de los pueblos del continente.

Las naciones del ALBA-TCP afirmaron que, a cien años de su nacimiento, la vida, el pensamiento y la obra del líder cubano constituyen un patrimonio moral y político para las naciones que defienden su dignidad, soberanía y autodeterminación.

Asimismo, remarcaron que su legado de conciencia, voluntad y acción se mantiene vigente como un faro para el presente y el porvenir de la región.

