Copresidenta Rosario Murillo resalta en Nicaragua optimismo y legado revolucionario de agosto

La Copresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo, destacó este jueves las fortalezas espirituales e históricas del pueblo nicaragüense, resaltando el optimismo y la capacidad de lucha revolucionaria como virtudes esenciales para continuar alcanzando victorias y consolidando la paz con dignidad.

Durante su alocución del mediodía, la compañera evocó la memoria histórica y el legado del Comandante Fidel Castro Ruz en el centenario de su nacimiento, así como la figura del Comandante Tomás Borge Martínez.

Asimismo, enmarcó la relevancia histórica del mes de agosto, en el que se conmemoran la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización y la gesta del Palacio Nacional liderada por el Comandante Edén Pastora, destacando la audacia y la valentía del pueblo combativo a lo largo del proceso revolucionario.

La Copresidenta reafirmó el compromiso del Gobierno Sandinista de avanzar como un pueblo cristiano, socialista y solidario en la construcción de un futuro de bienestar, paz y esperanzas.

Enfatizó que Nicaragua continúa firme en la defensa de los derechos humanos esenciales y la autodeterminación, guiada por la fe y el ejemplo invicto de los héroes y mártires de la Patria.

