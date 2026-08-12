Sismo de magnitud 5.9 sacude El Salvador y se siente en varios puntos de Nicaragua

Los sismógrafos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), registraron a las 6:30 de la tarde de este miércoles, un temblor de magnitud 5.9, a 73 kilómetros al sur de playa El Cuco, en El Salvador, a 28 kilómetros de profundidad.

El INETER, indicó que el sismo está relacionado con los procesos tectónicos derivados del choque entre las placas Cocos y Caribe.

Pobladores de distintos puntos de la capital, Managua, y de los departamentos de Estelí, León y Chinandega, reportaron a nuestro WhatsApp 8711-0456, que sintieron fuerte el sismo.

Tu Nueva Radio Ya, les recuerda a nuestros oyentes a mantener la calma, pues Nicaragua es un país altamente sísmico. Y de ser necesario poner en práctica todo lo aprendido durante la realización de los Ejercicios Multiamenazas para protección de la vida.