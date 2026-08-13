Artistas respaldan reforma constitucional y destacan paz en el Rubén Darío
Artistas, escritores, artesanos y promotores de las tradiciones nicaragüenses reafirmaron su compromiso con la paz, la identidad y la independencia cultural al expresar su respaldo a la propuesta de Reforma Constitucional, durante un encuentro de consulta realizado en las instalaciones del Teatro Nacional Rubén Darío.
Durante la sesión de consulta, los participantes destacaron que la seguridad, la estabilidad y la paz se constituyen como pilares fundamentales de la reforma.
Asimismo, resaltaron que estos cambios fortalecen las garantías legales para preservar las conquistas sociales y culturales alcanzadas, al tiempo que defienden la soberanía y la tranquilidad del país.