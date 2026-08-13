Artistas respaldan reforma constitucional y destacan paz en el Rubén Darío

Artistas, escritores, artesanos y promotores de las tradiciones nicaragüenses reafirmaron su compromiso con la paz, la identidad y la independencia cultural al expresar su respaldo a la propuesta de Reforma Constitucional, durante un encuentro de consulta realizado en las instalaciones del Teatro Nacional Rubén Darío.

Artistas y promotores culturales respaldan propuesta de reforma constitucional

Durante la sesión de consulta, los participantes destacaron que la seguridad, la estabilidad y la paz se constituyen como pilares fundamentales de la reforma.

Asimismo, resaltaron que estos cambios fortalecen las garantías legales para preservar las conquistas sociales y culturales alcanzadas, al tiempo que defienden la soberanía y la tranquilidad del país.

