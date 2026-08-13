Tren de pasajeros descarrila en Inglaterra

Un tren de pasajeros de la compañía Southern Rail descarriló este jueves en Lewes, en la región de Sussex Este, en el sur de Inglaterra, sin que hasta el momento se conozca el número de víctimas entre sus ocupantes.

Medios locales muestran varios vagones volcados en mitad del campo, con personal de emergencias encaramados en la parte de arriba o en las inmediaciones.

El tren, cubría el trayecto entre Haywards Heath y Lewes (parte de la ruta Brighton-Londres). Como consecuencia del accidente, varias de las líneas de esa compañía han quedado cortadas, y las demás sufren serios retrasos. Por la cercanía de Brighton destino playero por excelencia, la línea afectada es una de alta ocupación durante los veranos, con una frecuencia de trenes de cada media hora.