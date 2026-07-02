Asciende a 2.595 los muertos y a 12.400 los heridos por el doble terremoto de Venezuela

Los sismos se han cobrado la vida de al 2.595 personas y dejaron cuantiosos daños materiales. El FMI creará un fondo de 200 millones de dólares para reconstrucción, anunció la mandataria.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció esta jornada una rueda de prensa para exponer los detalles de las acciones tomadas por su administración para atender las afectaciones derivadas de los devastadores sismos que asolaron a ese país suramericano el pasado 24 de junio.

«Lo que ocurrió fue una tragedia natural de una escala que nunca imaginamos, a pesar de que podía presentarse un evento sísmico en nuestro país», afirmó la mandataria ante los periodistas.

Ante la idea de la falta de preparación del pueblo venezolano para hacer frente a un evento sísmico, llamó a recordar que a finales del pasado año se realizaron simulacros en el estado La Guaira, coordinados por Protección Civil y la Cruz Roja Venezolana, en los que se instruyó acerca de las medidas a tomar en caso de terremoto.

«Inmediatamente, se activó el Estado venezolano en su conjunto. Lo primero que hicimos, a pocas horas de la ocurrencia, fue emitir un decreto con la creación del Estado Mayor para atender esta situación de emergencia ante un desastre natural, tal como está contemplado en las leyes de la República», refirió.

Y continuó: «Nosotros no esperamos un día, dos días, tres días: inmediatamente se activó. Obviamente, en los sitios donde se desplomaron edificios, las primeras personas en llegar fueron sobrevivientes del mismo colapso, familiares, vecinos», a los que luego se sumaron rescatistas y voluntarios especializados y espontáneos venidos de todo el país, tras el establecimiento de un puente aéreo, puntualizó.

La dignataria reveló que luego de haber recibido los primeros reportes, su Gobierno estaba al tanto de que estaba enfrentando «una gran catástrofe natural» y que el estado La Guaira «se había convertido en una zona de desastre».

De conformidad con esa realidad, relató, «durante las primeras horas» se desplegaron 4.000 funcionarios civiles y militares. Al día siguiente, la cifra se incrementó hasta sumar 14.000 y, en el presente, solo en esa entidad están en el terreno más de 19.000 efectivos. Además, se tomó la decisión de militarizarla, «para restringir el acceso y que se permitiera a los especialistas de rescate y búsqueda realizar su trabajo».

Pese a las medidas adoptadas por el Ejecutivo, comenzaron a proliferar las noticias falsas. «La primera matriz mediática elaborada en laboratorio fue ‘bajen todos a La Guaira'», refirió. Según sus palabras, estas acciones tenían como propósito «crear el caos e impedir las labores de búsqueda y rescate».

Rodríguez agradeció la respuesta internacional a la crisis, que se expresó en llamadas de «72 jefes de Estado y de Gobierno» y se concretó en el envío de rescatistas para salvar la mayor cantidad de vidas posible. «Fíjense, 147 países se han solidarizado con Venezuela. Lo agradezco en nombre de nuestro pueblo», relató.

«Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana», destacó.