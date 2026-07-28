Reforma plantea ampliar a 7 años período de gobierno en Nicaragua

La Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua establece que se amplíe a 7 años el período de gobierno de la República, iniciativa que se presentó ante el plenario y pasó a la recién conformada comisión especial de carácter constitucional.

Asamblea Nacional de Nicaragua

La Comisión Constitucional fue conformada por la Junta Directiva, los presidentes de bancadas y los presidentes de las comisiones de Justicia, producción, economía y presupuesto, quienes llevarán a consulta las reformas a la Constitución y leyes de rango constitucional que sean necesarias.

La aprobación de la comisión especial que verá las reformas constitucionales contó con la unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento.

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dijo que “nuestro sistema de Estado y de gobierno del pueblo presidente propone ordenarse con periodos efectivos de 7 años renovables”.

Destacó que esto “asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias materiales y culturales y espirituales de nuestro pueblo y a las respuestas responsables patrióticas efectivas e indispensables”.

Agregó que “el pueblo presidente se organiza entonces para cumplir con todas las exigencias de los caminos hacia un mundo mejor”.

