Fuerte temblor sorprende a residentes del norte de Texas

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió este jueves el norte del estado de Texas, cerca de la frontera con Oklahoma, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños materiales.

El movimiento fue detectado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que ubicó el epicentro en la zona del Panhandle de Texas, cerca de comunidades como Miami y Spearman.

De acuerdo con los reportes, el temblor ocurrió alrededor de las 5:21 de la mañana, hora local, con una profundidad aproximada de entre 5.5 y 5.7 kilómetros.

El epicentro fue situado a unas 24 millas al sur-sureste de Spearman, o aproximadamente 70 millas al noreste de Amarillo, una de las ciudades más importantes de esa región texana.

Residentes de varias comunidades dijeron haber sentido el sismo durante la madrugada.

Entre las zonas donde se reportó percepción del movimiento están Mobeetie, Wellington, Pampa, White Deer, Lefors y sectores de Amarillo.

El temblor también fue percibido en partes del oeste de Oklahoma, según reportes locales.

El Servicio Meteorológico Nacional en Amarillo recomendó a las personas que sintieron el movimiento reportar su experiencia a través del sitio del USGS, para fortalecer el registro oficial del evento.

Texas no es una zona de alta actividad sísmica

Aunque Texas no tiene la actividad sísmica de estados como California o Alaska, en los últimos años se registró un aumento de temblores, especialmente en el oeste del estado.

Los sismos de magnitud 5.0 o superior siguen siendo poco frecuentes en Texas, por lo que el evento de este jueves llamó la atención de especialistas y habitantes de la región.

Según datos citados del USGS, algunos de los sismos más fuertes registrados en Texas incluyen el terremoto de magnitud 6.0 ocurrido en Valentine en 1931, y otro de magnitud 5.7 cerca de Alpine en 1995.

También se registraron movimientos importantes cerca de Mentone, en el condado de Loving, con magnitudes de 5.3 en 2022 y 2023.

Más recientemente, Texas reportó sismos de magnitud 5.0 en el condado de Culberson, en la frontera entre Texas y Nuevo México, y ahora en la zona cercana a Spearman.