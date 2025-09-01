Terremoto de 6.1 deja más de 800 muertos en el este de Afganistán

Un potente terremoto golpeó con fuerza el este de Afganistán durante la noche de ayer domingo, dejando cientos de muertos confirmados y miles de heridos.

Terremoto más mortífero en dos décadas golpea a Afganistán con cientos de fallecidos

El Ministerio de Salud afgano emitió un informe que contabiliza al menos 800 personas fallecidas y más de 2,500 heridos en Paktika y distritos colindantes. Sin embargo, estas cifras podrían aumentar significativamente conforme los equipos de rescate logran acceder a las zonas más remotas y aisladas del área afectada.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) determinó que el epicentro se ubicó a 44 kilómetros al noroeste de la ciudad de Jost, en la provincia de Paktika, a una profundidad de 51 kilómetros, según información recopilada por BBC News Mundo.

El movimiento telúrico se percibió con gran intensidad en diversas provincias vecinas y fue seguido por una serie de réplicas, algunas de ellas superando la magnitud 5, lo que ha mantenido a la población local en constante estado de alerta y temor.

Varios agencias de noticias informaron que este podría convertirse en el terremoto más mortífero registrado en las últimas dos décadas en Afganistán, con estimaciones que apuntan a que el número total de víctimas mortales podría superar el millar, sin contar los miles de heridos que aún no han sido contabilizados oficialmente.

Las intensas lluvias de los últimos días y los deslizamientos de tierra bloquearon las principales vías de acceso a los pueblos más afectados, lo que ha retrasado considerablemente la llegada de equipos de auxilio y maquinaria pesada necesaria para las labores de rescate.

Las Naciones Unidas, la Media Luna Roja afgana y el Gobierno talibán activaron inmediatamente una operación de rescate masivo para extraer a los sobrevivientes atrapados entre los escombros y proporcionar atención médica urgente a los heridos.

El portavoz talibán Zabihullah Mujahid confirmó a través de redes sociales que «el terremoto ha provocado pérdidas de vidas humanas y daños materiales en nuestras provincias orientales» y aseguró que «todos los recursos disponibles están siendo utilizados para asistir a las víctimas».