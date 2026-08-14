Con 42 millones de dólares aportados por China, Nicaragua inaugurará moderno centro de monitoreo

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, anunció este viernes que el Centro de Monitoreo, Alerta y Respuesta del SINAPRED será inaugurado la próxima semana, en una instalación construida y equipada con el apoyo de la República Popular China.

El centro cuenta con últimas tecnologías que han llegado desde la República Popular China para fortalecer nuestras capacidades de vigilancia, alerta temprana; respuesta rápida ante sismos, maremotos, huracanes y otras emergencias, señaló.

La Copresidenta destacó que la puesta en funcionamiento de este centro adquiere especial relevancia ante la frecuencia con la que se registran desastres y catástrofes en diferentes partes del mundo; muchos de los cuales provocan pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales.

En estos tiempos en que todos los días sabemos de catástrofes que sacrifican tanto a los pueblos; tanto en vidas como en bienes materiales, nos llena de ánimo este centro que ha sido construido y equipado por las empresas estatales de China, agregó la compañera Rosario Murillo.

Asimismo, destacó que la instalación cuenta con un financiamiento de 42 millones de dólares de la República Popular China, como parte de la cooperación entre ambos países, y permite incrementar nuestras capacidades para atender como debemos cualquier emergencia que pueda ser desastrosa.