Monumento del Comandante Fidel Castro será instalado en la Loma de Tiscapa

La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, destacó que será instalado en la Loma de Tiscapa, un monumento del Comandante Fidel Castro, como un símbolo de la unidad histórica entre los pueblos de Nicaragua y Cuba y de las luchas revolucionarias de ambos países.

«Compañeros, compañeras, queremos también compartir la información que nos ha remitido el compañero Salvador Mansell y otra vez felicitaciones a Salvador, a ENATREL, los trabajadores de ENATREL, por ese monumento que dice tanto, dice de nosotros, dice de su pueblo, pueblo cubano, pueblo revolucionario, dice de los pueblos luchadores del mundo, dice de Fidel, gran héroe eterno y ese monumento que presagia todas las auroras venideras», mencionó.

Resaltó que «el monumento que se está instalando ya en la Loma de Tiscapa, del Comandante Fidel y el General de Hombres y Mujeres Libres presagia, como decíamos, todas las auroras venideras, marca los tiempos para las nuevas victorias, ese monumento que estará a partir de la próxima semana en la Loma de Tiscapa, uniendo la Revolución Popular Sandinista, el pueblo de Sandino, con Sandino y Fidel, con el glorioso pueblo cubano en el extraordinario vigor de tanta gloria, de todas las luchas y de toda la fuerza que el Comandante Fidel supo imprimir a todas las batallas en todas partes del mundo».

«Nos sentimos orgullosos y nos sentimos cada vez más inspirados por la presencia permanente de esa visión, de esas profecías y de los ojos, las manos, el corazón, la mente preclara la visión, decíamos profética del Comandante Fidel Castro Ruz», afirmó.