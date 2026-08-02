Inauguran Feria Ganadera Agostina 2026 con amplia participación de productores y empresarios

Con la participación de autoridades nacionales, productores y empresarios, este domingo fue inaugurada la Feria Ganadera Agostina Internacional Managua 2026, en los terrenos de Ferias Ganaderas, ubicados en el kilómetro 7.5 de la carretera a Masaya.

El presidente del Comité Organizador, Marcos Umanzor, destacó que esta edición reúne alrededor de 500 bovinos inscritos, más de 100 casas comerciales y la participación de productores provenientes de Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos, Sudamérica y otros países centroamericanos.

«Hoy Feria Ganadera Internacional se ha vuelto la plataforma ganadera comercial más grande de Centroamérica», afirmó Umanzor.

Asimismo, anunció que este lunes y martes se desarrollará el Primer Congreso Ganadero Internacional, con conferencistas nacionales e internacionales, fortaleciendo el intercambio de conocimientos y las nuevas tecnologías aplicadas al sector.

Durante el acto, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Cro. Ovidio Reyes, resaltó que la feria se ha convertido en un espacio para promover la producción nacional, compartir conocimientos y acercar la ganadería a las familias nicaragüenses. «La ganadería en Nicaragua es un éxito y está impulsando el desarrollo, el crecimiento y la generación de empleo», expresó Reyes.

Además informó que el país exportó 330 millones de libras de carne bovina el año pasado y que para este 2026 se proyecta alcanzar los 360 millones de libras. Agregó que las exportaciones del sector podrían superar los 1,100 millones de dólares, además de aproximadamente 230 millones de dólares correspondientes a las exportaciones de queso.

El Comisionado General de la Poilicía Nacional, Cro. Fernando Borge, informó que se ejecuta un plan especial para garantizar el orden durante toda la feria. «Una protección que le permita a la gente y a la familia sentir un ambiente de orden, de tranquilidad y de seguridad, disfrutando de esta paz que tenemos en Nicaragua», dijo el jefe policial.

El dispositivo de seguridad contempla cobertura antes, durante y después de cada una de las actividades programadas, con el propósito de brindar tranquilidad a expositores y visitantes.

La Feria Ganadera Agostina Internacional Managua 2026 se desarrollará del 2 al 10 de agosto, ofreciendo exposición y venta de ganado, juzgamientos de las razas Brahman y Gyr y rodeos profesionales.

Además de espectáculos ecuestres, el Primer Congreso Ganadero Internacional, exhibición comercial, gastronomía, actividades infantiles, el espectácular Mundo de Cars y el concierto del merenguero dominicano Wilfrido Vargas, previsto para el próximo 8 de agosto.

Se espera que durante los nueve días de feria miles de familias nicaragüenses y visitantes extranjeros recorran la feria, en un evento que impulsa la actividad económica, promueve la ganadería nacional y fortalece los vínculos comerciales del sector agropecuario.