Messi lidera carrera por Bota de Oro en el Mundial

Lionel Messi continúa agrandando su leyenda en la Copa del Mundo 2026, tras la victoria de Argentina 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales, el capitán albiceleste se convirtió en el máximo goleador del torneo con ocho tantos y además llegó a cuatro asistencias.

Messi en el partido repartió asistencias a Enzo Fernández y Lautaro Martínez en la remontada frente a los ingleses.

Con sus ocho goles, Messi lidera la clasificación de la Bota de Oro y supera a figuras como Erling Haaland y Harry Kane, mientras que sus cuatro asistencias lo mantienen entre los futbolistas más determinantes del Mundial.

Además en la historia de las Copas del Mundo, Messi es el máximo asistidor en el torneo con once para seguir agrandando su legado.