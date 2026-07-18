Kylian Mbappé supera a Lionel Messi en la tabla de goleadores

El astro francés Kylian Mbappé ha encendido la lucha por la Bota de Oro. Con un doblete al inicio de la segunda mitad (anotando el 1-4 y el 3-4 para los galos), Mbappé alcanzó los 10 goles en la competición.

Con esta cifra, el delantero francés supera la marca de Lionel Messi, quien lideraba la tabla con 8 goles. Cabe recordar que Messi tendrá la oportunidad de responder mañana, cuando Argentina se enfrente a España en la gran final del Mundial.

Por detrás de ellos, acechan los ingleses Harry Kane y Jude Bellingham, ambos con 6 dianas. Aunque no arrancaron en el once titular de Inglaterra para este compromiso, se mantienen como amenazas latentes en los minutos restantes del encuentro.