Messi se despide de la Copa del Mundo

Lionel Messi puso punto final a su extraordinaria historia en las Copas del Mundo tras disputar la final del Mundial 2026 con Argentina.

Aunque la Albiceleste cayó 1-0 ante España en el partido por el título, el capitán argentino volvió a dejar su huella en el torneo y se despidió como uno de los futbolistas más grandes en la historia de la competición.

A sus 39 años, Messi lideró a Argentina hasta una segunda final mundialista consecutiva y cerró el campeonato como máximo goleador del equipo con 8 goles y 4 asistencias.

Messi también se convirtió en el primer futbolista en disputar tres finales de la Copa del Mundo como titular.

Alcanzó el récord histórico de 12 asistencias en los mundiales y elevó su cuenta a 21 goles en la máxima cita del fútbol, además de sumar 33 participaciones directas en goles.

Messi por siempre Messi…