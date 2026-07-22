¡La gran gala hípica de Managua se vivirá con Tu Nueva Radio Ya este 1º. de agosto!

Tu Nueva Radio Ya y Lotería Nacional invitan a todas las familias nicaragüenses a disfrutar de la tradicional Gala Hípica de Managua este viernes 1º. de agosto.

La cita será en Camino de Oriente, frente a TAIDOK Motors, desde las 10:00 de la mañana, donde los asistentes podrán esperar el tradicional paso de Santo Domingo de Guzmán.

Posteriormente, a las 2:00 de la tarde iniciará la esperada Gala Hípica con un ambiente lleno de música, alegría y tradición.

El evento contará con la participación de los bailarines y todo el equipo de Tu Nueva Radio Ya, además de la animación estelar de Latín William.

También subirán al escenario Juan Gabriel Nica y Los Chicheros Managua, quienes pondrán a bailar al público con su música.

Durante la celebración habrá regalos, premios y muchas sorpresas para todos los asistentes, en una jornada que promete reunir a miles de personas para vivir una de las festividades más emblemáticas de la capital.

Tu Nueva Radio Ya invita a toda la población a ser parte de esta gran celebración en honor a Santo Domingo de Guzmán y disfrutar de una tarde llena de tradición, entretenimiento y sana convivencia.

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