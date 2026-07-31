“Mingüito” listo para su peregrinación y visita a Managua, tradición que data de 141 años

La fe, la devoción y las tradiciones populares, se vivieron con intensidad la mañana de este viernes en la iglesia Las Sierritas de Managua, donde feligreses, promesantes, autoridades municipales y representantes de la Iglesia Católica, participaron en la tradicional bajada de Santo Domingo de Guzmán.

La eucaristía fue presidida por el Cardenal Leopoldo Brenes, quien destacó el fervor de las familias, que cada año participan en estas festividades, consideradas una de las principales expresiones de religiosidad popular de la capital.

Durante la celebración, también fue presentada a los devotos una reliquia atribuida a Santo Domingo de Guzmán, descrita como un pequeño fragmento óseo con más de 200 años de antigüedad, facilitado por un devoto para su exposición ante la feligresía.

La alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, destacó el trabajo coordinado entre los comités organizadores, instituciones y autoridades para garantizar que las festividades se desarrollen en paz, tranquilidad y unión familiar.

Tras la vestida del santo patrono, todo quedó preparado para su tradicional peregrinación desde Las Sierritas hacia Managua, este primero de agosto, en una jornada que cada año reúne a miles de personas.

Durante el recorrido, muchos cumplen sus promesas en agradecimiento por favores recibidos, especialmente, relacionados con la salud y el bienestar de sus familias.

Huipiles, imágenes pequeñas de Santo Domingo, rostros pintados de rojo, aceite negro, indios, caciques tradicionales y personas que cumplen sus promesas de rodillas, forman parte del colorido y la identidad de estas fiestas.

Con 141 años de tradición, las festividades de Santo Domingo de Guzmán, representan para miles de familias una expresión de fe, cultura y devoción que durante diez días llena de fervor y tradición las calles de Managua.