Snoopy es recuperado tras robo en Managua y venta en el Huembes

Gracias a las redes sociales, un perrito de nombre Snoopy que fue robado por un descarado delincuente en la Colonia 14 de Septiembre, fue recuperado por sus dueños en la comarca Sabana Grande, al oriente de la ciudad de Managua.

El perrito Snoopy

La joven Fernanda Silva denunció ayer a través de su perfil de Facebook que su mascota de raza Schnauzer fue robado de las puertas de su vivienda en horas de la mañana, por un delincuente que fue a venderlo al mercado Roberto Huembes.

El delincuente de tez blanca, recio y con aspecto de drogadicto, fue grabado por una usuaria de Tiktok que la misma mañana subió el video a la plataforma, lo cual fue visto por la dueña del perrito, quien inició la persecución inmediata.

#Managua#Nicaragua Recuperan perrito robado en Colonia 14 de Septiembre pic.twitter.com/XOFD0Lrg24 — La Nueva Radio YA (@nuevaya) July 7, 2026

Siguiendo pistas que le dieron personas que vieron al perrito en manos del antisocial, Fernanda no dejó de rastrearlo junto a su familia hasta que finalmente logró localizarlo en Sabana Grande, en poder personas que lo habían comprado.

Se desconoce la suma que tuvo que pagar la joven para poder recuperar la mascota que es la adoración de su pequeño hijo, lo cierto es que una vez quedó demostrado el poder de las redes sociales en este tipo de casos.

Ahora, la recomendación para los dueños de mascotas es estar atentos ante el actuar de personas inescrupulosas como el involucrado en este caso, que se robó a Snoopy de las puertas de su casa ante un descuido de sus dueños.