«Acá ya le metimos preso a Ronaldinho»: Senadora paraguaya Celeste Amarilla sigue amenazando a Mbappé

La senadora paraguaya Celeste Amarilla volvió a arremeter contra la estrella de la selección francesa, Kylian Mbappé, tras la eliminación de Paraguay en el Mundial de Fútbol 2026.

Lejos de disculparse por sus polémicos comentarios de tinte racista, la legisladora lanzó una dura advertencia que ya resuena en todo el mundo.

«Cuidate de los paraguayos»: La dura advertencia de Celeste Amarilla

En una reciente rueda de prensa, Amarilla redobló la apuesta contra el delantero del Real Madrid. Para demostrar la rigurosidad de la justicia de su país, evocó el recordado arresto de otra leyenda del fútbol mundial en tierras guaraníes.

«Le diría que se cuide de los paraguayos. No te metas con los paraguayos, acá ya les metimos preso a Ronaldinho por corruptito», disparó la parlamentaria.

La senadora hacía referencia a la detención de Ronaldinho Gaúcho en 2020, quien pasó meses retenido en Paraguay por ingresar con pasaportes falsos. Sin embargo, el contraataque no quedó ahí: Amarilla amenazó con demandar a Mbappé por supuesta «violencia de género» debido a las respuestas que el futbolista emitió para defenderse.

El origen de la crisis diplomática tras el Paraguay vs. Francia

El conflicto estalló en los octavos de final del Mundial 2026, cuando un gol de penal de Mbappé selló la eliminación de la Albirroja a manos de Les Bleus. La frustración llevó a la senadora a publicar graves insultos xenófobos y racistas en sus redes sociales, llamando al jugador «camerunés colonizado» y afirmando que «en vez de leche materna chupaba cocos».

La reacción de Mbappé fue inmediata y contundente, sepultando la postura de la legisladora:

«Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor», sentenció el capitán francés.