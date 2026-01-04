Voraz incendio en mercado de Siuna deja más de 4 millones de córdobas en pérdidas

Más de tres horas trabajaron Bomberos Unidos para sofocar un voraz incendio ocurrido la madrugada de hoy domingo en el mercado de Siuna, Cribe Norte.

Incendio en Siuna reduce comercios a cenizas

Según cálculos preliminares, las llamas que destruyeron 4 locales y causaron daños en un quinto tramo, causaron pérdidas superiores a los 4 millones 300 mil córdobas.

El incendio arrasó con la Agro-veterinaria Agüero, propiedad de don Álvaro Javier Agüero Salmerón, de 59 años, cuyo negocio de dos plantas, se quemó en totalidad, sufriendo pérdidas valorados en 2 millones 600 mil córdobas.

Las llamas también destruyeron con la Pastelería Vielka, de dos plantas, propiedad de Vielka Yajaira Chavarría Hebbert, de 47 años, cuyas pérdidas ascienden a los 500 mil córdobas.

El tercer local de dos pisos era propiedad de Gerald Ramón Rocha Mayorga, de 28 años, quien tenía una venta de celulares y un salón de belleza.

El perjudicado calculó sus pérdidas económicas en más de 1 millón 100 mil córdobas.

Gerald Ramón también tenía un tramo de venta de ropa en el segundo piso de otro local, el cual fue arrasado por las llamas.

Por su parte, Liseira Suyen Rodríguez Gutiérrez, de 32 años, vio consumirse su Salón de Belleza y una tienda de ropa a causa de las llamas, sufriendo pérdidas superiores a los 100 mil córdobas.

INICIÓ EN LA PASTELERÍA

Según las investigaciones, el incendio presuntamente inició en pastelería Vielka, en un tomacorriente al que estaba conectado un exhibidor de bebidas.

Eso generó las llamas que se propagaron por todo el local y los demás establecimientos.