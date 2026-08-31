Karina se convierte en huracán categoría 4 y avanza en el Pacífico

El huracán Karina fortaleció este lunes a categoría 4, y continúa desplazándose en el océano Pacífico hacia el oeste, según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. Se ha intensificado rápidamente desde que se convirtió en huracán el pasado domingo.

Al subir a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, Karina entra en el rango de daños potencialmente catastróficos, registrando vientos sostenidos entre 210 y 250 km/h. Este tipo de ciclón es capaz de colapsar estructuras, destruir techos, derribar árboles y provocar cortes prolongados de energía eléctrica en zonas habitadas.

Actualmente, el huracán se encuentra a unos 1.640 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California en México, con vientos máximos sostenidos de 233 kilómetros por hora.

Los meteorólogos no han emitido vigilancias ni avisos costeros, pero se espera que el oleaje afecte a México y probablemente al sur de California, por lo que se advirtió a los surfistas del peligro para la vida.

En otra parte del Pacífico, la tormenta tropical Lowell se encuentra a unos 1.380 kilómetros al este-sureste de Hawái. Se desplaza hacia el oeste con vientos máximos sostenidos de 97 kilómetros por hora.

Los meteorólogos estiman que Lowell podría convertirse en huracán para la noche del lunes o el martes. La tormenta no representa una amenaza inmediata para tierra, pero podría acercarse a las islas hawaianas más adelante esta semana.