Nicaragua registra importante disminución en casos de Dengue, Chikungunya, Neumonía e Influenza

El Ministerio de Salud reportó una marcada reducción en el comportamiento de las principales enfermedades epidemiológicas durante la semana que culminó el pasado 29 de agosto, destacando una baja generalizada en los diagnósticos de dengue, chikungunya, neumonía e influenza a nivel nacional.

Chikungunya

De acuerdo con el informe oficial, el dengue registró 15 enfermos menos en comparación con el periodo anterior, contabilizando 115 personas diagnosticadas.

Por su parte, el chikungunya mostró la reducción más significativa con 60 casos menos, alcanzando un total de 339 personas confirmadas.

Asimismo, durante la semana evaluada no se captó ningún paciente con leptospirosis ni se reportaron casos de zika.

En cuanto a las afecciones respiratorias, la neumonía experimentó una baja de 64 casos en relación con la semana previa, situándose en 1,285 pacientes atendidos.

De igual manera, los diagnósticos de influenza descendieron en 29 enfermos, para un acumulado semanal de 49 personas afectadas.

Como único dato en ascenso dentro del monitoreo epidemiológico, la malaria presentó un incremento de 22 casos en comparación con la semana anterior, sumando un total de 91 personas diagnosticadas, por lo que las autoridades mantienen activas las acciones preventivas y el abordaje oportuno en el territorio.