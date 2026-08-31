¡Regresan como héroes! León vuelve a Nicaragua tras hacer historia en Williamsport

Llegó a Nicaragua la tarde de este lunes, el equipo de León, que nos representó en la serie Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport, en días pasados.

Fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Augusto C Sandino, por el compañero Maurice Ortega Murillo, delegado de la Presidencia para la Promoción del Deporte.

«Reciban de parte de nuestros copresidentes un abrazo y reconocimiento, por su destacada labor en Williamsport, donde demostraron sus habilidades y pusieron en alto el nombre de nuestro país».

A lo largo del torneo, este equipo de León, además de representar a Nicaragua, eran los representante de Latinoamérica y consiguieron victorias sobre México, República Dominicana y Panamá.

Uno de los momentos más emotivos en el recibimiento, fue cuando los niños entregaron una pelota firmada por todos ellos, al compañero Maurice Ortega Murillo.

El manager del equipo, Gabriel Mayorga, agradeció a las autoridades de nuestro país, por el recibimiento y el apoyo brindado a lo largo del torneo.

A las afueras del Aeropuerto Internacional Augusto C Sandino, un bus con los padres de los niños peloteros estaban esperando a sus Mimados del hogar.

Tu Nueva Radio Ya, felicita al equipo de León, por haber tenido una gran participación en la serie mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport.